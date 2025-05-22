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Царьград

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Девочка из Приморья спасла отца, нанеся смертельный удар его агрессору

Девочка из Приморья спасла отца, нанеся смертельный удар его агрессору

В Приморье 15-летняя школьница защитила отца, нанеся смертельный ножевой удар его агрессору. В Бердянске, Запорожская область, 14-летняя девочка обвиняется в ужасном убийстве, вдохновлённая серийным преступником.

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