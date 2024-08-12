«У него есть потенциал для Формулы 1»: Марко назвал потенциального дебютанта серии

Dutch Photo Agency / Red Bull Content PoolСоветник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не исключает дебюта в Формуле 1 участника молодёжной программы Red Bull Исака Хаджара, который сезон 2024 года проводит в моносерии Формула 2, где француз уже смог добиться нескольких побед.