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В Госдуме предупредили о случаях мошенничества с фальшивыми глэмпингами

В Госдуме предупредили о случаях мошенничества с фальшивыми глэмпингами

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил, что на фоне тёплой погоды, установившейся в большинстве регионов России, участились случаи мошенничества, связанные с фальшивыми кемпингами и глэмпингами.

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