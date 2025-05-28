В Госдуме предупредили о случаях мошенничества с фальшивыми глэмпингами

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил, что на фоне тёплой погоды, установившейся в большинстве регионов России, участились случаи мошенничества, связанные с фальшивыми кемпингами и глэмпингами.