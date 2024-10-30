Ситуация в Курской области на 30.10.2024, карта боевых действий на сегодня: БТР-82А ВС РФ уничтожил БТР-4 ВСУ в бою под Курском

Морпехи «Севера» уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. Морпехи «Севера» уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области Российские морпехи ЧФ в составе группировки войск «Север» отразили атаку ВСУ в курском приграничье, поразив попутно колонну техники противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии