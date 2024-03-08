У побережья Курил случилось землетрясение магнитудой 5,0

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова поделилась информацией о том, что подземные толчки, магнитуда которых составила 5,0, были зафиксированы в пятницу, восьмого марта, около побережья Курил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии