Отправленный в отставку бывший глава Минобороны Украины Фёдоров стал для украинского диктатора Зеленского в определенной степени «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности и разногласий с военным руководством страны.
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