Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу Разрешение на строительство нового здания на месте барнаульского ЦУМа не выдавалось нынешнему владельцу, сообщили "Толку" в мэрии.
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