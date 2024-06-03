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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу Разрешение на строительство нового здания на месте барнаульского ЦУМа не выдавалось нынешнему владельцу, сообщили "Толку" в мэрии.

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