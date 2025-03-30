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Закон, порядок, государство

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Штурмовики Новороссийских десантников в Запорожской области отрабатывают тактику ведения боя при штурме опорных пунктов ВСУ

Штурмовики Новороссийских десантников в Запорожской области отрабатывают тактику ведения боя при штурме опорных пунктов ВСУ

Штурмовые группы во время занятий изучают рельеф местности, расположение позиции, и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя.

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