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Закон и Порядок

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Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса к Тому Клэнси

Три вопроса, на которые я постараюсь сегодня ответить:Почему книги Тома Клэнси абсолютно нереалистичные?Почему ни один его прогноз не сбылся?Почему Том Клэнси трусливый поц?На самом деле ответ на все три вопроса можно дать один (и он содержится в третьем вопросе), но с вариациями.

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