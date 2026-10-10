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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа Владимир Баранов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер в возрасте 70 лет.

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