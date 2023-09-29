Отдыхающие замусорили пляж в районе Скальной тропы в Актау

Один из немногих песчаных пляжей в черте города находится под угрозой превратиться в свалку. В районе Скальной тропы в 4А микрорайоне после снижения уровня Каспийского моря образовался небольшой песчаный пляж, спрятанный среди камней.
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