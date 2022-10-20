Если бы только в Алматы болели, я бы признал свою вину: Досаев о связи простуды и отопления

Жительница Алматы во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района задала вопрос о том, кто виноват в том, что "десятки тысяч горожан простудились", тогда как отопление появилось совсем недавно, передает корреспондент NUR.
Жительница Алматы во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района задала вопрос о том, кто виноват в том, что "десятки тысяч горожан простудились", тогда как отопление появилось совсем недавно, передает корреспондент NUR.
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