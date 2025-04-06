«Мне хотелось быть просто ребенком просто папы»: Елизавета Боярская о детстве в тени славы Михаила Боярского

Елизавета Боярская в интервью журналу «Hello!» поделилась воспоминаниями о детстве. Актриса призналась, что повышенное внимание к её семье воспринималось не как гордость, а как повод мечтать о другой, более спокойной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии