В Нижегородской области наркополицейские пресекли сбыт N-метилэфедрона

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудниками ОКОН ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду около одного из домов по улице Петряевская был задержан безработный 25-летний житель Нижегородской области.