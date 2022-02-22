В Нижегородской области наркополицейские пресекли сбыт N-метилэфедрона

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудниками ОКОН ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду около одного из домов по улице Петряевская был задержан безработный 25-летний житель Нижегородской области.
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