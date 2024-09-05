Ставки растут: НАТО задумало 8 операций у границ РФ, пишет Bloomberg

Светлана Петрова

Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «народовла́стие» от δῆμος «народ» + κράτος «власть») — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса[3] или на его существенные стадии[4]. Хотя такой метод применим к любым социальным институтам, на сегодняшний день его важнейшим приложением является государство, так как оно обладает большой властью. В этом случае определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков, американцы поддерживают свою власть, поэтому можно сказать, демократия есть в США, но это не значит, что она распространяется на другие страны