Целых 8 масштабнейших военных учений запланировало НАТО по всему периметру границ с Россией, и это колоссальным образом подчёркивает разницу между нами! На Западе даже не скрывают, что собираются потратить безумные деньги на войну, и прямо говорят о том, что населению от этого будет плохо.
Ставки растут: НАТО задумало 8 операций у границ РФ, пишет Bloomberg
Комментарии
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Алекс Архипов
Это и есть то, что называют демократией - власть рабовладельцев.
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5 час.
Светлана Петрова
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «народовла́стие» от δῆμος «народ» + κράτος «власть») — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса[3] или на его существенные стадии[4]. Хотя такой метод применим к любым социальным институтам, на сегодняшний день его важнейшим приложением является государство, так как оно обладает большой властью. В этом случае определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков, американцы поддерживают свою власть, поэтому можно сказать, демократия есть в США, но это не значит, что она распространяется на другие страны
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4 час.
Барма Лей
Никак не угомонятся ,суки.Нужно быть готовым ко всему.Могут одновременно возникнуть несколько точек конфликтов,с самим нато.
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2 час.
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