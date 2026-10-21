Чад: Пять человек были убиты после того, как 20 октября Силы быстрой поддержки (RSF) нанесли серию ударов беспилотников по лагерю суданских беженцев в Бамине, расположенному на границе между суданским штатом Северный Дарфур и чадским регионом Вади Фира.