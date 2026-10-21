Чад: Пять человек были убиты после того, как 20 октября Силы быстрой поддержки (RSF) нанесли серию ударов беспилотников по лагерю суданских беженцев в Бамине, расположенному на границе между суданским штатом Северный Дарфур и чадским регионом Вади Фира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым