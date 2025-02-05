Руководитель алтайского управления по туризму Евгений Казанцев ушел в отставку

Евгений Казанцев занимал пост руководителя краевого ведомства чуть меньше двух лет Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев покинул свою должность.
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