РПЛ с клубами проводит мониторинг состояния полей из-за погодных условий

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что совместно с клубами проводится мониторинг состояния футбольных полей и организация предпринимает необходимые меры для проведения матчей в Москве в установленное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии