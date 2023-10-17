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59% россиян осенью болеют чаще, чем в любое другое время года

59% россиян осенью болеют чаще, чем в любое другое время года

59% респондентов отмечают, что осенью болеют чаще, чем в остальные времена года: 41% из них подхватывают простуду или грипп в это время, а у 18% обостряются хронические заболевания, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.

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