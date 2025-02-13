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Прощай, кактус. Боевики ВСУ стали по-особому называть погибших сослуживцев в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Прощай, кактус. Боевики ВСУ стали по-особому называть погибших сослуживцев в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Новое обозначение погибших солдат украинской армии даёт возможность скрывать истинные потери ВСУ в русском приграничье.

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