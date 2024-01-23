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Военное обозрение

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Воздушная тревога по всей Украине: Россия под утро нанесла ракетный удар, подняв в воздух стратегические ракетоносцы

Воздушная тревога по всей Украине: Россия под утро нанесла ракетный удар, подняв в воздух стратегические ракетоносцы

Одновременный подлет большого количества ракет должен перегрузить украинскую ПВО.

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