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Царьград

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С 1 сентября вступили в силу новые сроки для бесплатных МРТ и КТ по ОМС

С 1 сентября вступили в силу новые сроки для бесплатных МРТ и КТ по ОМС

Если у больницы есть аппарат МРТ, пациенту обязаны провести исследование бесплатно и в пределах двух недель, а платные опции предлагаться не должны, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

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