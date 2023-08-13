"Вся заграница над нами смеется". Соловьев - о ЦБ, долларе по 98 и о судьях

Евгений Синельников если вы экономист, разъясните нам, быдлу, что происходит в стране с рублём, с экономикой, с ценами? зачем правительство злит народ?

Владимир Карпов Бедный Путин и Мишустин ... Никак с ворами не справятся ... Видимо должности у них маленькие и власти маловато ...