Владимир Соловьев рвет и мечет: - Центробанк всю страну на уши поставил.
"Вся заграница над нами смеется". Соловьев - о ЦБ, долларе по 98 и о судьях
Комментарии
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Евгений Синельников
если вы экономист, разъясните нам, быдлу, что происходит в стране с рублём, с экономикой, с ценами? зачем правительство злит народ?
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2 час.
Владимир Карпов
Бедный Путин и Мишустин ... Никак с ворами не справятся ... Видимо должности у них маленькие и власти маловато ...
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1 час.
Владимир Карпов
А власть всё слушает, да ест и не шевелится ...!!! Потому, видимо, и бардак в стране ...
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1 час.
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