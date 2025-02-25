Военные группировки войск «Восток» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие разведывательного подразделения 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток», взаимодействуя с артиллеристами, выявили и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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