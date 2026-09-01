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Zero Hedge

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Merz Warns Right-Wing Victory Will Hurt Germany, But Nomura Says Investors Aren't Buying It

Merz Warns Right-Wing Victory Will Hurt Germany, But Nomura Says Investors Aren't Buying It

Merz Warns Right-Wing Victory Will Hurt Germany, But Nomura Says Investors Aren't Buying It German Chancellor Friedrich Merz spent Sunday fearmongering on public broadcaster ARD, warning that a potential victory for Alternative for Germany in next Sunday's Saxony-Anhalt election could inflict economic damage on the region.

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