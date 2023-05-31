Недавнее интервью Пригожина Константину Долгову наделало немало шума в российской блогосфере. И шум этот был, прежде всего, связан с отсутствием какой бы то ни было реакции на откровения основателя ЧВК «Вагнер» со стороны официальных властей.
Недавнее интервью Пригожина Константину Долгову наделало немало шума в российской блогосфере. И шум этот был, прежде всего, связан с отсутствием какой бы то ни было реакции на откровения основателя ЧВК «Вагнер» со стороны официальных властей.
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