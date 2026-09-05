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Царьград

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«Спасибо, Трамп»: немецкие читатели поддержали заявление президента США о Путине и НАТО

«Спасибо, Трамп»: немецкие читатели поддержали заявление президента США о Путине и НАТО

Комментаторы Die Welt поблагодарили американского лидера за слова о том, что Россия не стремится к агрессии против альянса, и раскритиковали европейских политиков за нагнетание страха.

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