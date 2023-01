Продолжаем обзор лучших альбомов 2022 , начинали здесь , 90 Protoje, ‘Third Time’s the Charm’ Последний из трилогии альбомов, включающих концепцию времени, третий альбом Protoje's the Charm задумчиво и поэтично рассматривает наше самое ценное в различных обстоятельствах: как длительный период блаженной изоляции (“The Hills”), заветные моменты, проведенные с любимыми (“Here Comes The Morning”).