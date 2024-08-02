Эксперт рассказал, кому лучше никогда не есть чеснок

По словам Куликова, чеснок опасен при гастрите и беременностиПольза чеснока давно известна. Он помогает избавиться от метеоризма, запоров, снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему, стенки сосудов и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии