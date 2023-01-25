Позитив для оптимистов

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Всемирный экономический форум в Давосе, от которого некоторые ждали откровений и нового "тайного знания", с треском провалился.

Всемирный экономический форум в Давосе, от которого некоторые ждали откровений и нового "тайного знания", с треском провалился.

RIJDENDE REDACTIE/SHUTTERSTОСK.СОM ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ ПОСЛЕ КОВИДА ГОТОВИЛИ НОВУЮ "БОМБУ": РУССКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ СОРВАЛА ПЛАНЫ "МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА" Всемирный экономический форум в Давосе, от которого некоторые ждали откровений и нового "тайного знания", с треском провалился.

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