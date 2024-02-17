Петербуржца-вандала задержали из-за надписей против СВО на исторических домах

Известия/Анна Селина В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который наносил на стены исторических зданий дискредитирующие надписи о спецоперации, а также хотел присоединиться к террористической организации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.