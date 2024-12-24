Российские «Герани» снова атаковали украинский военный аэродром в Староконстантинове На Украине сегодня утром продолжают греметь взрывы.
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Российские «Герани» снова атаковали украинский военный аэродром в Староконстантинове На Украине сегодня утром продолжают греметь взрывы.
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