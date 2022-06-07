С экипажами самолетов Ту-160 прошли занятия по отработке аварийных ситуаций на тренажерном комплексе

С экипажами самолетов Ту-160 прошли занятия по отработке аварийных ситуаций на тренажерном комплексе

С летным и инженерным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов для исключения ошибочных действий экипажами.

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