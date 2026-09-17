Лантратова раскрыла размеры выплат по социальному контракту

Граждане России могут получить по социальному контракту до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.
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