ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Нам об этом говорить неочем!СМИ посоветовали ...
  • Наталья Середа
    Жалко то как! Талантище! Будем помнить по песням! Вечная память.❤️В Башкирии в возр...
  • Eduard
    СБУ как итак называемые "Президенты" сами предатели!СБУ заочно предъя...

Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидного периода

Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидного периода

Рынок развлечений в 2023 году и в I квартале 2024-го превысил уровень 2022 года и даже вернулся к показателям доковидного периода, об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов, с которыми ознакомились «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх