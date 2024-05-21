Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидного периода

Рынок развлечений в 2023 году и в I квартале 2024-го превысил уровень 2022 года и даже вернулся к показателям доковидного периода, об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов, с которыми ознакомились «Известия».
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