Парламент Киргизии одобрил изменение рисунка солнечных лучей на флаге страны

В Киргизии изменят дизайн государственного флага. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Верховного совета одобрил изменения, сообщается на сайте киргизского парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии