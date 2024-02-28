5 продуктов в магазине, которые следует обходить стороной

Есть ряд продуктов, которые не то чтобы вредят здоровью и фигуре, но тем не менее вредны. Все дело в том, что производитель вводит людей в заблуждение, нанося на их этикетки заведомо неправдивую информацию.
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