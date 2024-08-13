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Олег Иванов о том, можно ли остановить Глушенкова: «Да, в Казани когда-то и Месси ничего не смог сделать. Разных Месси у нас было много, Глушенков – первый и единственный»

Игрок «Зенита» в этом сезоне забил 9 голов в 6 матчах во всех турнирах, в том числе 7 – в 4 играх Мир РПЛ.

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