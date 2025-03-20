США и хуситы — игра по чужим правилам, не выгодная ни Ирану, ни России Несколько дней назад США объявили о начале крупномасштабной операции против йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах»).
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США и хуситы — игра по чужим правилам, не выгодная ни Ирану, ни России Несколько дней назад США объявили о начале крупномасштабной операции против йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах»).
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