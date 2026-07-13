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Журнал «Профиль»

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Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру для борьбы с фальсификатом

Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру для борьбы с фальсификатом

Новые стандарты вступят в силу 1 июня 2027 года, но производители смогут применять их досрочно. Изменения направлены на усиление контроля качества, снижение рисков подделок и совершенствование методов лабораторных испытаний, сообщили ТАСС в ведомстве в понедельник, 13 июля 2026 года.

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