Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру для борьбы с фальсификатом

Новые стандарты вступят в силу 1 июня 2027 года, но производители смогут применять их досрочно. Изменения направлены на усиление контроля качества, снижение рисков подделок и совершенствование методов лабораторных испытаний, сообщили ТАСС в ведомстве в понедельник, 13 июля 2026 года.