ПРАВАЯ ТРУБА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ. БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ В "ГАЗПРОМЕ"

Страна и люди

ФОТО: FOTOGRIN/SHUTTERSTОСK.СОM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Российский энергетический гигант "Газпром" сделал вид, что подловил компанию "Молдовагаз" на странных манипуляциях с русским энергетическим сырьём, поставляемым в Молдавию через территорию Украины.