Страна и люди

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ПРАВАЯ ТРУБА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ. БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ В "ГАЗПРОМЕ"

ПРАВАЯ ТРУБА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ. БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ В "ГАЗПРОМЕ"

ФОТО: FOTOGRIN/SHUTTERSTОСK.СОM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Российский энергетический гигант "Газпром" сделал вид, что подловил компанию "Молдовагаз" на странных манипуляциях с русским энергетическим сырьём, поставляемым в Молдавию через территорию Украины.

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