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Аргументы недели

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Теракт в Подмосковье организовал некогда популярный у подростков рэпер

Теракт в Подмосковье организовал некогда популярный у подростков рэпер

ФСБ пресекла масштабную атаку СБУ на стратегическое предприятие в жилом секторе Московской области. Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза из Братиславы через Польшу и Беларусь в Россию.

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