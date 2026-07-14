Теракт в Подмосковье организовал некогда популярный у подростков рэпер

ФСБ пресекла масштабную атаку СБУ на стратегическое предприятие в жилом секторе Московской области. Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза из Братиславы через Польшу и Беларусь в Россию.
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