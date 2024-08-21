Дистанции, с которых мог быть разбит японский флот в сражениях Русско-японской войны Рассмотрим возможности наших бронебойных снарядов применительно к флагману Объединенного флота – броненосцу «Микаса».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дистанции, с которых мог быть разбит японский флот в сражениях Русско-японской войны Рассмотрим возможности наших бронебойных снарядов применительно к флагману Объединенного флота – броненосцу «Микаса».
Свежие комментарии