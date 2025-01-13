Крымских учёных привлекут к работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

Глава Крыма Сергей Аксенов в режиме видеоконференции принял участие в заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, созданной распоряжением главы равительства РФ Михаила Мишустина.
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