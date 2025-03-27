Южноуральские врачи избавили женщину от опухоли размером с небольшой рюкзак

Врачи избавили жительницу Челябинской области от опухоли размером с небольшой рюкзак. Как сообщили РИА «Новый День», в региональном минздраве, таких размеров новообразование на спине женщины достигло еще лет 10 назад.
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