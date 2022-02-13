Русская весна

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Война как катализатор больших газовых авантюр

Война как катализатор больших газовых авантюр

Как первым сообщило (говорим это без всякой иронии) со ссылкой на источники в местных правительственных кругах крупнейшее японское агентство «Киодо Цусин» (позднее эти данные были растиражированы и другими ведущими японскими СМИ, а ещё чуть позже новость о том, что Япония уже направила несколько танкеров с излишками СПГ в Европу, подтвердил и глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда), в случае эскалации ситуации вокруг Украины власти Японии готовы организовать поставки СПГ в европейские страны.

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