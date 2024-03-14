"Это было весело". Райан Гослинг рассказал, что Ева Мендес и их дочери "давали ему советы" перед выступлением на "Оскаре"

Райан Гослинг, который произвёл фурор на недавней церемонии вручения премии "Оскар", выступив с песней I'm Just Ken, рассказал журналу People, как его жена Ева Мендес и две их дочери поддерживали его перед мероприятием.
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