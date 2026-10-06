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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде сборная России по футболу разошлась миром с Нигерией

В Нижнем Новгороде сборная России по футболу разошлась миром с Нигерией

40126 зрителей собралось сегодня на стадионе «Совкомбанк Арена», где проходил товарищеский матч между сборными России и Нигерии.

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