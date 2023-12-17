Фильмы можно увидеть как на улице, так и из ближайшего кафе.На катке в саду имени Баумана в Москве показывают советскую киноклассику, экран расположенный на улице, позволяет смотреть фильмы, как на катке, так и из ближайшего кафе.
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