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"Известия": больше трети россиян считают наличные лучшим способом хранения денег

"Известия": больше трети россиян считают наличные лучшим способом хранения денег

В сентябре больше трети россиян заявили, что считают наличные лучшим способом хранения денежных сбережений.

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